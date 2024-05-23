القوة الضاربة.. قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، إقامة معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سيُقام اللقاء بعد غدٍ، السبت، على استاد القاهرة الدولي.

تم اتخاذ هذا القرار لتكثيف التركيز والتحضير بشكل جيد لهذه المواجهة الحاسمة.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

وأعلن كولر عن قائمة الأهلي في مواجهة الترجي والتي تضم 23 لاعباً للدخول في المعسكر، وتمثلت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا وسام أبو علي وأنتوني موديست.

عودة لاعبو الأهلي أمام الترجي

تميزت القائمة بعودة أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر بعد غيابهما عن المباريات السابقة. بالمقابل، تم استبعاد كريم الدبيس بسبب الإصابة، وتم تعويضه بياسر إبراهيم في خط الدفاع.

يأتي هذا المعسكر بعد تعادل الأهلي مع الترجي سلبيًا في لقاء الذهاب الذي أقيم في تونس.