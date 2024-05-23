إصابات جديدة.. عمرو الدردير يصدم جمهور الأهلي قبل مواجهة الترجي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير، منشورًا حول مباراة الأهلي والترجي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو الدردير، “إصابة ثنائي الأهلي قبل مواجهة الترجي في إياب نهائي أفريقيا اشتكى الثنائي “محمد عبدالمنعم ومحمد هاني“ من آلام في العضلة الضامة، خلال مران الأهلى الذي أقيم مساء الأمس الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة”.

وتابع “فضل الجهاز الطبي لفريق الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، على إراحتهما من المران، على أن يخضع الثنائي لفحوصات طبية، اليوم الخميس وغدًا الجمعة قبل مواجهة الترجي لتحديد موقفهما من المشاركة في اللقاء”.

موعد مباراة الأهلي والترجي

وتقام مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل، الموافق 25 مايو 2024.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، 6 بتوقيت تونس.