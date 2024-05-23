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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملك البحرين يدعو روسيا لحضور مؤتمر السلام في الشرق الأوسط

صدى البلد

ذكرت وكالة “إنترفاكس” للأنباء أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة دعا، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط تستضيفه بلاده.

ويقوم ملك البحرين بزيارة رسمية إلى روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وأكد ملك البحرين أن “الهدف من هذه الزيارة هو تطوير التعاون في مختلف المجالات الثنائية.. كذلك من أهم أهداف الزيارة هو إطلاع فخامتكم على نتائج القمة العربية”.

تقدير لدور روسيا 

وتوجه ملك البحرين إلى بوتين قائلا: “أصدقاؤكم العرب يكنون لكم كل المحبة والتقدير لدور روسيا في تعاطفها مع القضايا العربية العادلة”.

ودعا ملك البحرين بوتين لحضور مؤتمر دولي للسلام، قائلا: “روسيا هي أول دولة أتوجه لها بطلب دعم هذا المؤتمر، لأنه لا قيمة لهذا المؤتمر من دون دعم روسيا والدول العالمية المؤثرة”.

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