ردا على CNN.. هل غيرت القاهرة شروط اتفاق جديد بشأن غزة؟|مصدر يوضح

أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوي، أن هناك بعض الأطراف تلعب لعبة اتهام الوسطاء ولومهم واتهامهم بالتحيز من أجل التهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة.

وجاء ذلك ردا على تقرير CNN، الذي يقول إن مصر قامت بتغيير شروط اقتراح كان قد تقدم به الوسطاء خلال المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف المصدر المصري لـ CNN، أن القاهرة تستغرب من محاولات بعض الأطراف الإساءة المتعمدة للجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، ووفقا لوسائل إعلام مصرية، أعرب مصدر مصري رفيع المستوى عن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف إطلاق نار بقطاع غزة ووقف نزيف دماء الأبرياء في القطاع.

كما أكد المصدر مصري رفيع المستوى، أنه يجدد رفض مصر بشكل قاطع مخططات إسرائيل بتهجير سكان غزة إلى سيناء.

وأضاف المصدر مصري، أن تصريحات بعض المسئولين الإسرائيليين بأن المشكلة هي عدم سماح مصر لسكان غزة بالدخول إلى أراضيها، يؤكد النوايا والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.