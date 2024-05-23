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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل البرلمان توافق على موازنة هيئة قناة السويس

علاء عابد
علاء عابد

اقرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد في اجتماعها اليوم ،مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لهيئة قناة السويس، للعام المالي 2024/2025.

 

حيث بلغت تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مبلغ ٥٦٧ مليار و٨٢ مليون جنيه و٨٦٨ الف جنية،  بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ ٣٧٨مليار و٦١٨ مليون جنيه و٦٢٤ الف جنية بزيادة قدرها ١٨٨ مليار و٤٦٤ مليون و٢٤٤ الف جنية بنسبة زيادة ٥٠%.


وقد بلغت تقديرات الموازنة الجارية لهيئة قناة السويس للعام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ٤١٩ مليار و٤٥٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٣٨ مليار و٦٧٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٤٩%.


اما بالنسبة للموازنة الاستثمارية لهيئة قناة السويس للعام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ١٤٧ مليار و٦٢٧ مليون و٨٦٨ الف جنية فيما بلغت اعتمادات العام المالى الحالي ٩٧ مليار ، و٨٣٨ مليون و٦٢٤  الف جنية بزيادة قدرها ٤٩ مليار و٧٨٩ مليون و٢٤٤ الف جنية بنسبة ٥١%.

 

حيث بلغت الاستخدامات الاستثمارية للهيئة والتي قدر لها بموازنة العامة المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ٢١ مليار و٤٦٤ مليون جنيه بينما بلغت اعتمادات المخصصة لها في العام المالي الجاري ٢٣/٢٤ بلغ ١٤ مليار ، و ٩٨٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦ مليار و٤٨٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ٤٣%.

فيما بلغت التحويلات الرأسمالية التي قدر لها بموازنة العام المالي  ٢٤/٢٥ مبلغ ١٢٦ مليار و١٦٣ مليون جنيه و٨٦٨ الف جنية بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى ٢٣/٢٤ مبلغ ٨٢ مليار و٨٥٨ مليون،  ٦٤٢ الف جنية بزيادة قدرها ٤٣ مليار و٣٠٥ مليون ، ٢٤٤ الف جنية بزيادة ٥٢%.

لجنة النقل مجلس النواب علاء عابد الموازنة العامة قناة السويس

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