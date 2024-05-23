تراجع واضح .. أسعار الذهب اليوم وتحرك الدولار من جديد

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن أسعار الذهب محليا والتى هبطت بقوة في مصر، بعد تراجع سعر الأوقية عالميا حوالى 70 دولارا خلال الساعات

حيث هبط سعر الأوقية عالميا من 2450 دولارا لتسجل 2379 دولارا،

وعن سعر عيار 21 في مصر فقد تراجع إلى أقل من 3150 جنيها بعد 3200 جنيه للشراء، حاليا لا يزال متراجعا بفارق كبير عن أعلى قمة سجلها في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية.

كما تراجعت أسعار الذهب عيار 18 لتسجل سعرا أقل من 2700 جنيه للبيع بعد 2725 جنيها للشراء ، ويظل منخفضا بقوة عن أعلى سعر سجله في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى 3500 جنيه بدون إضافات.



وايضا سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من 25120 جنيها للبيع بعد 25480 جنيها أمس للشراء بفارق 360 جنيها، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، بعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر في يناير.



وعن أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديث فجاءت كالتالى

سجل سعر الذهب عيار 24 الأوسع انتشارًا 3611 جنيها للشراء و 3588 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الذهب عيار 21، 3160 جنيها للشراء و 3140 جنيها للبيع

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى 2708 جنيهات للشراء و 2691 جنيها للبيع.

وسجّل سعر الجرام عيار 14، 2106 جنيهات للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب 25280 جنيها للشراء و 25120 جنيه للبيع

مع العلم ان هذه الأسعار تتغير علي مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب



كما ان هذه الاسعار بدون مصنعيه إذ ان مصنعية الذهب تبدأ في الغالب من 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على سعر الجرام المجرد، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر..



نأتى لأسعار الدولار اليوم والذى شهد تراجعا مقابل الجنيه، بحسب آخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية، حيث هبط حوالى 4 جنيهات و17 قرشا من أعلى سعر سجله وهو 50.85 جنيه.



وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر فهى كالتالى

سجل .الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، 46.74 جنيه للشراء و 46.87 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 46.74 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للبيع.

سجل في بنك مصر 46.68 جنيه للشراء و 46.78 جنيه للبيع.

كما سجل سعره في البنك التجاري الدولي، 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع



وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب العام، دون أي ارتفاع أو انخفاض.

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