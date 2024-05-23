صواريخ حزب الله تشعل النيران بإسرائيل.. وسلطات الاحتلال تفشل في إخمادها

أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه قد تم إرسال ستة طواقم إطفاء لمحاولة إخماد سلسلة من الحرائق اندلعت جراء سقوط صواريخ من لبنان في مناطق غير مأهولة، مما أدى إلى إشعال حرائق هائلة .

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت دائرة الإطفاء إن الحرائق وقعت في الغالب في وادي حولا في شمال إسرائيل، وبالقرب من أيليت هاشاهار.

وقال مسؤول خدمة الإطفاء جادي أزولاي في بيان: "حتى الآن لم يتم السيطرة على الحريق".

وقبل قليل، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الطائرات بدون طيار دوت في المدن في جميع أنحاء الجليل، بما في ذلك كريات شمونا وميتولا.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أطلقت صفارات انذار الصواريخ في العديد من المدن في الجليل، والتي امتدت من يارون وأفيفيم بالقرب من الحدود اللبنانية إلى أييليت هاشاشار، التي تقع على بعد أكثر من 10 كيلومترات (ستة أميال) من الحدود.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي إن الإنذارات تم اطلاقها أيضا في العديد من البلدات بينهما، بما في ذلك سدي إليعازر وألما وروهينة.

وأبلغ سكان المنطقة أيضا عن سماع أصوات عالية.

وقال المجلس الإقليمي للجليل الأعلى في رسالة إنه لم تؤثر أي صواريخ في أييلت هاشاهار بعد أن بدت صفارات الإنذار في الكيبوتس، وهو من أعمق الهجمات داخل إسرائيل؛ مقارنة بالتي تحدث عادة.