مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

كشف محمد الليثى يحقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن توقيع المالي آليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلى لنادى الزمالك بدعوى إنتهاء عقده مع الأهلي.

وقال محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا ما تردد في هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ..ديانج لم يوقع للزمالك بل أنه لم يتفاوض مع مسئولو القلعة البيضاء من الأساس لأنه مُرتبط بعقد مع الأهلي “.



وتابع محمد الليثى : ديانج مُرتبط بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية موسم 2025|2026 فكيف له أن يرحل دون موافقة النادي؟ وتعافى من إصابته الأخيرة تماماً وبات جاهز للمشاركة في المباريات حال استدعاء مارسيل كولر مدرب الفريق له ، موضحاً أن اللاعب لم يتلق عروضا من أندية خارجية الفترة الأخيرة.