موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والفائز من لقاء الأهلي والترجي

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بشكل مبدئي، على موعد إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي لعام 2024، الذي تحدد أحد طرفيه بشكل رسمي، الأحد الماضي، بعد فوز الزمالك بلقب الكونفدرالية.

وكتب الإعلامي مينا ماهر عبر حسابه علي فيسبوك "عاااااجل الكاف يعلن إقامة مباراة السوبر الافريقي بين الزمالك وبطل دوري أبطال أفريقيا في الفترة ما بين ٢٥ يونيو الي ٣٠ يونيو القادم كموعد مبدئي".

وينتظر الزمالك الفائز بلقب الكونفدرالية، المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامة مباراته النهائية بين الأهلي والترجي، في الثامنة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.