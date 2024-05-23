تميز مصر بين دول العالم.. البابا تواضروس يستقبل وفدا من YMCA

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، وفدًا من نادي الشبان المسيحيين (YMCA)، يضم يواكيم شمتز المدير التنفيذي للنادي في ميونيخ بألمانيا، وسامي إرميا ناشد السكرتير العام لنوادي YMCA مصر وماريان عزمي عضو مجلس إدارة نادي YMCA شبرا.

كما حضر مع الوفد فادي كريكور مؤسس ورئيس منظمة

"The Father’s House for Allah Nations".

رحب قداسة البابا بضيوفه وتحدث معهم حول تميز مصر بين دول العالم، وكيف أن نهر النيل يوحد المصريين بمختلف أطيافهم.

كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين نوادي YMCA حول العالم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

حضر اللقاء الأب القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والراهب القس لعازر المحرقي استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات.