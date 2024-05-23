حكم سقوط بعض من شعر المحرم؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما حكم سقوط بعض من شعر المحرم؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "هى مسألة يقلق منها بعض الحجاج أو المعتمرين، الإنسان وهو بيسرح شعر الرأس ولا شيء، يقول لك ده سقطت شعر أو اثنين أو ثلاثة، متقلقش الناس بيبقى موسوس قوي في مسألة النسك، وخايف على النسك بتاعه يكون عليه ذنب الله، سبحانه وتعالى غفور رحيم فلذلك مذهب الساده الحنفية في هذا مذهب سهل ويسير

يقول لك أقل من ربع الرأس لو حلق، شوف ايسر مذهب في المذاهب".



وتابع: "طبعا هناك من قال سقوط شعره فيها اطعام مسكين لو عمدا سقوط شعرتين عمدا فيها اطعام مسكين لكل شعر سقوطه ثلاث وهكذا ولكن مذهب السادة الاحناف ان ما قل عن ربع الراس ففيه صدقة، تصدق بقى اطعم مساكين كيفما شئت اذا ما اردت أو صم ثلاثة أيام وحجك صحيح ولا شيء عليك".

