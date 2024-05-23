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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد طرح فيلم "جوازة توكسيك" في السينمات

جوازة توكسيك
جوازة توكسيك

حددت الشركة المنتجة لفيلم “جوازة توكسيك” يوم 3 من شهر يوليو القادم موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى السينمات.
 

وكانت الشركة طرحت منذ ساعات البوستر الدعائى الرسمي للفيلم استعداد لطرح الفيلم بشكل رسمي فى السينمات فى شهر يوليو القادم.


 

 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم جوازة توكسيك للفنان بيومي فؤاد وليلى علوي، البوستر الدعائى الأول للفيلم استعدادا لطرحه خلال الموسم القادم.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة البوستر الدعائى للفيلم وعلقت عليه قائلة: كل شيء بالاتفاق إلا الجوازة التوكسيك بالخناق.

فيلم جوازة توكسيك بطولة بيومي فؤاد،  ليلى علوي، نسرين طافش، ملك قورة، محمد انور ، واخراج محمود كريم.

 

ويجمع فيلم جوازة توكسيك النجمين ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الرابعة فى السينما بعدما قدما سوياً أفلام "ماما حامل" عام 2021 بمشاركة حمدى الميرغنى، محمد سلام، و"شوجر دادى" عام 2023 بمشاركة حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، مصطفى غريب والعملين من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

جوازة توكسيك بيومي فؤاد ليلى علوي

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