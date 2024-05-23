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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيوة تستعد لتنفيذ الحملة القومية لمكافحة آفات النخيل بإطلاق طفيل التريكوجراما

اجتماع بمدينة سيوة
اجتماع بمدينة سيوة

عقد مركز سيوة لقاء مع عدد من ممثلي روابط المزارعين برئاسة أحمد علي باغي سكرتير المركز وبحضور المهندس محمد احمد موسي مدير الإدارة الزراعية بسيوة ورؤساء القري وحمزة منصور مقرر اللجنة الدائمة للري والصرف وعدد من مهندسي الإدارة الزراعية .

 

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حيث تم استعراض سبل مكافحة آفات النخيل من خلال إطلاق طفيل التريكوجراما والذي سيتم إطلاقه في شهر يونيه و بداية يوليه نظراً لظروف التغيرات المناخية والتي تؤدي الي تأخر خروج الذوق (العراجين ) مع ضرورة توعية المزارعين بخطورة آفات النخيل واهمية الحفاظ على التمور السيوية خالية من المبيدات على ان تتم التوعية من خلال الإدارة الزراعية عن طريق عمل خطة تشمل جميع المزارع محدده بها مواعيد إطلاق الحملة ويتم نشر تلك الخطة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وكذا توزيعها مطبوعة في المساجد واماكن التجمعات مع التنبيه علي المزارعين بالتواجد في مزارعهم خلال فترة إطلاق الطفيل وكذا روابط للمزارعين التي تساعد علي التوعية ومساعدة المزارعين في سبل الوقاية من الآفات .

 

وأوضح المهندس محمد موسي مدير الإدارة الزراعة بسيوة أن الحملة تستهدف تغطية ٥٠٠٠ فدان من النخيل المثمر بالإضافة لبرامج توعية إرشادية لمزارعي النخيل، ومساعدتهم فى عمليات المكافحة، وزيادة الوعي بخطورة آفة سوس النخيل، وطرق المقاومة والقضاء عليها للحفاظ على ثروة النخيل بسيوة.

وأكد احمد باغي على اعطاء الأهمية لقطاع النخيل الواعد وحماية الإستثمارات الزراعية في هذا القطاع من أصناف التمور ذات الميزة الجغرافية المتميزة في الإنتاج على مستوى العالم .

وأكد على ضرورة البدء الفوري بتنفيذ محاور خطة المكافحة خلال الفترة الزمنية المحددة ومن جانبهم ثمن رؤساء روابط المزارعين الاهتمام من قبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومحمد بكر رئيس مركز ومدينه سيوة والإدارة الزراعية في قطاع النخيل ودعم الوزارة والاستجابة الفورية لتبني خطة مكافحة جميع آفات النخيل.

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