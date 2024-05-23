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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة سيدتين فى حادث تصادم تكاتك بقنا

تصادم تكاتك
تصادم تكاتك

 

أصيبت سيدتان، إثر وقوع حادث تصادم وقع بين تكاتك بطريق أبوتشت الحسينات، أمام سلخانة أبوتشت، شمال قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين ٢ توك توك بطريق أبوتشت الحسينات، أمام سلخانة أبوتشت، نتج عنه إصابات.

 

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بالانتقال والفحص، تبين إصابة سيدتين، عقب تصادم تكاتك مع بعضهما، ما أدى إلى إصابة مستقليها، واستدعى نقلهم للمستشفى.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابتين، إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

قنا سلخانة أبوتشت تصادم تكاتك الحسينات أبوتشت مستشفي أبوتشت المركزي

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