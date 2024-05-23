قرار مفاجئ من كولر بشأن الشناوي قبل نهائي أفريقيا

أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، إن كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على إعادة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق إلى التشكيل الأساسي عقب مباراة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر : اتفاق بين كولر ومحمد الشناوي ويانكون مدرب حراس الأهلي علي عودة الحارس الدولي أساسيا عقب انتهاء دوري أبطال أفريقيا".

ويستضيف النادي الأهلي منافسه الترجي التونسي على ملعب "القاهرة الدولي" يوم السبت 25 مايو الجاري في إطار مباريات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.