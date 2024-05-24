عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أفضل زيوت تقليدية للعناية بالشعر المجعد

الشعر المجعد
الشعر المجعد

يحتاج الشعر المجعد إلى عناية واهتمام خاصين للحفاظ على صحته وجماله، تم استخدام الزيوت التقليدية لعدة قرون في الهند لتغذية الشعر المجعد والحفاظ عليه، فيما يلي أهم خمسة زيوت تقليدية ينصح بها بشدة للعناية بالشعر المجعد.

txt

أفضل روتين صيفي للعناية بالبشرة الجافة| تفاصيل

txt

كيفية حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس| تفاصيل

 

1. زيت جوز الهند: يعد زيت جوز الهند خيارًا شائعًا للشعر المجعد نظرًا لقدرته على اختراق جذع الشعرة وترطيبها وتقليل فقدان البروتين. كما أنه يساعد في التحكم في الشعر المجعد وتعزيز اللمعان وتعزيز صحة فروة الرأس بشكل عام

 

2. زيت اللوز:زيت اللوز غني بالفيتامينات E وD وB1 وB6 وA التي توفر التغذية لبصيلات الشعر. فهو يساعد في جعل تجعيد الشعر أكثر قابلية للإدارة عن طريق إضافة الرطوبة ومنع التكسر. يضيف زيت اللوز أيضًا بريقًا إلى تجعيد الشعر الباهت

3. زيت الخروع :زيت الخروع معروف بقوامه السميك مما يجعله خيارًا ممتازًا لتحديد تجعيد الشعر وترويض الشعر المجعد. إنه يرطب خصلات الشعر بعمق مع تعزيز النمو الصحي لبصيلات الشعر الجديدة

4. زيت الجوجوبا يشبه زيت الجوجوبا الزهم الطبيعي الذي تنتجه فروة رأسنا مما يجعله خيارًا مثاليًا للعناية بالشعر المجعد. إنه يرطب تجعيد الشعر الجاف بشكل فعال دون أن يتركه دهنيًا أو مثقلًا.

المصدر: boldsky

الشعر المجعد الزيوت زيت جوز الهند زيت اللوز زيت الخروع زيت الجوجوبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

محمد صلاح يفاجئ متابعيه بـ لوك جديد |شاهد

أعلاها بقوة 5 ريختر.. دولة عربية تسجل 3 هزات أرضية

على 30 عاماً| طرح وحدات سكنية تمليك في عدة محافظات.. تسهيلات للمواطنين

نداء عاجل لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية قبل موسم الحج.. ما القصة؟

13 درجة تراجع| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس بعد انكسار الموجة الحارة

موجة جديدة قادمة.. الأرصاد: انكسار الحرارة لمدة 48 ساعة فقط

موضوعات متعلقة

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

عواصف ترابية ومثيرة للرمال .. طقس غريب اليوم وتحذير لتلك المناطق

أفضل روتين صيفي للعناية بالبشرة الجافة| تفاصيل

كيفية حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس| تفاصيل

نصائح ضرورية لاستخدام ماء الورد خلال فصل الصيف| تفاصيل

ضعي الشوفان على وجهك لهذا السبب| مفاجأة سارة

للبنات| تعرفي على أفضل روتين ليلي للعناية بالبشرة وتجميل الوجه

ضعي الخيار على فروة الرأس.. والنتيجة تدهشك

ترشيحاتنا

شقيقة فتاة أوبرمدينة نصر: إحالة المتهم إلى الجنايات.. وخاله: محصلش

الحزن يسيطر على مدحت صالح أثناء تشييع جثمان شقيقه| صور

معلومات لا تعرفها عن الكعبة المشرفة.. تزامنا مع موسم الحج

لهذا السبب.. مدير الاستخبارات الأمريكية يجتمع مع رئيس الموساد ومسئول حكومة قطر

تعليق مفاجئ من الشناوي على أداء مصطفي شوبير بالأهلي قبل مباراة الترجي

الأوقاف: «الحقوق المتعلقة بالمال» موضوع خطبة الجمعة المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس|مضاعفات الإصابة بالوساس القهري.. ما هي؟

احترس تناول هذه الأطعمة يرفع السكر في الـد.م ويسبب أخطر الأمراض.. تفاصيل

في عز الموسم .. أهم فوائد المشمش

يسبب الإغماء والوفاة.. اكتشف أعراض الإجهاد الحراري

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-