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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السيد: جوميز مدرب وليس مديرا فنيا

جوميز
جوميز

أكد طارق السيد نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك قام بجلب صفقات في يناير الماضي كثيرة، لم تغطي كل احتياجات الفريق بالشكل الكامل، مشيرًا إلى أن مهاب ياسر ومحمد عاطف يلعبان في مركز واحد وهو الجناح الأيمن، بينما مركز الجناح الأيسر لم يتم تدعيمه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هل لا يوجد ظهير أيسر في قطاع ناشئين نادي الزمالك، هناك عناصر تستحق التصعيد وعلى رأسهم محيى جمعة مواليد 2003، وحسن أبوالمعاطي مواليد 2005، في ظل غياب عبدالشافي وفتوح، كما أن إبراهيما نداي لا يصلح مطلقا للعب في الجبهة اليسرى".

وأضاف: "تم إبلاغ إبراهيما نداي بأنه سيرحل مع نهاية الموسم الجاري، وخطأ كبير الدفع به في الجبهة اليسرى، وجوميز أخطأ بنقل عمر جابر للعب في اليسار بعدما صنع جبهة هجومية قوية مع زيزو في الشوط الأول أمام فيوتشر، كان من الممكن أن يلعب أي عنصر آخر كظهير أيسر بدلا من نداي، وعدم تعطيل الجبهة اليمنى، لكن المدرب البرتغالي عطل الجبهتين، والبعض يحزن من الانتقادات".

وأكمل: "بطولة الكونفدرالية انتهت، والتركيز حاليا على بطولة الدوري، ويجب أن يفهم الجميع أن بطولة الدوري كانت قبل موقعة سموحة في المتناول، وسبق وفزنا بلقب الدوري المصري 2002 وكان هناك فارق 13 نقطة مع الأهلي، وهذا هو تاريخ النادي".

وواصل: "جوميز قام بسحب ناصر ماهر وعبدالله السعيد رغم أنهم لا يعانون من الاجهاد في ظل راحتهم لمدة اسبوعين بسبب عدم قيدهم مع الزمالك في إفريقيا، أصبحنا نسير في دائرة مغلقة، هناك الكثيرين من أبناء الزمالك قادرين على قيادة الفريق، وهناك لاعب تم التعاقد معه من ناشئين وادي دجلة (محمد سامح) بـ3.5 مليون جنيه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق، لم يكن يلعب في دجلة من الأساس، فمن هذا اللاعب وقريب من، لم نكن نريد الحديث عن ذلك".

وزاد: "ادافع عن الزمالك طوال الوقت و (دمي بيتحرق) بعد النتائج المحلية، هناك أخطاء لا يجب أن تمر، جوميز يشتكى من اجهاد اللاعبين وقام بسحب ناصر ماهر وعبدالله السعيد في توقيت نحتاج فيه للهجوم، وهو لا يتعلم من أخطائه".

وتابع: "أحمد مجدي عضو الجهاز الفني في الزمالك لم يكن موجودًا اليوم، فأين ذهب؟!، هل يعاني من مشكلة صحية أم ماذا، نريد الحصول على توضيح، جوميز (مدرب) وليس (مدير فني)، لأن هناك أخطاء واضحة في الزمالك، كيف يتم اشراك نداي للمباراة الثانية في الدوري وهو لا يصلح للعب ظهير أيسر، وهناك قطاع ناشئين ملئ باللاعبين ولا يتم الاستعانة بهم".

وأتم: "أتمنى أن تمر الأمور الفترة المقبلة بشكل جيد (ربنا يستر)".

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