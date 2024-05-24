الآثار تكشف تفاصيل العثور على مومياء في "شوال" بأسوان.. فيديو

كشف الدكتور ايمن عشماوي ، رئيس قطاع الاثار بالمجلس الاعلى للاثار ، تفاصيل واقعة العثور على مومياء داخل شوارع اسوان ، قائلا إن الواقعة حدثت يوم الجمعة الماضية ، وتم عمل لجنة اثرية لمسؤولي اثار اسوان ومعاينتها ، وتم التاكد من انها مومياء.

وتابع الدكتور ايمن عشماوي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " ، أن المومياء تعود للعصر المتأخر ، ونحن بانتظار قرار النيابة باستلامها لايداعها في مكانها .

وتابع : التحنيط لم يكن فقط للفئات العليا ولكن كل المصريين القدماء لهم مومياء بدرجات مختلفة في التحنيط .