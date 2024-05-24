أول تعليق من المدير الفني لفيوتشر بعد تعادله مع الزمالك

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال طلعت يوسف : سندخل معسكرًا مغلقا لمدة 6 أيام خلال فترة التوقف الدولي بدءا من 1 يونيو، وسنسعى للتحسين، ولكن لن أصل لمرحلة الرضا الفني عن فريقي هذا العام وراضي عن التعادل مع الزمالك.

وتعادل الزمالك أمام مودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بينما يحتل مودرن فيوتشر بقيادة مديره الفني طلعت يوسف المركز التاسع برصيد 31 نقطة.