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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرقب: تكلفة إعادة إعمار غزة تقدر من 50 إلى 90 مليار دولار

الرقب
الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن إعادة إعمار غزة لما كانت عليه يحتاج ما لايقل عن 20 لـ 30 عامًا.
 

وأضاف "الرقب" خلال حواره لبرنامج "االشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "التكلفة المادية لإعادة إعمار غزة تقدر من 50 إلى 90 مليار دولار.
 

وتابع: "إعادة بناء غزة لن يكون سهلا والتكلفة المالية تقدر في تقارير اقتصادية مختلفة من 50 إلى 90 مليار دولار، وهذا رقم مهول في المتوسط، وبالتالي لو تم قياس من الرابح في هذا الاتجاه نجد أن الفلسطينيين خاسرين بكل المقاييس، بكل معني الكلمة، ونعتقد ما حدث شبيها للانتحار، وأن أحداث 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصي أشبة بـ"الانتحار"، وبداية الموضوع من الأساس انتحار، لأن قياس الأمر بنتائجها، رغم أن كل ما حدث من انهيار لدولة نووية بها تسليح ضخم، أمام فصائل فلسطينية يدعو للفخر ولكن النتائج صعبة ووخيمة ولا يعلم أحد إلى أين ستنتهي، ومنذ اليوم الأول حاول الاحتلال استغلال الحدث لصالحه".

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