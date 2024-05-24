بنمثل حقيقي أوي.. عائشة بن أحمد تكشف تفاصيل جديدة لـ"بدون سابق إنذار"|فيديو

قالت النجمة " عائشة بن أحمد " عن مشاركتها في مسلسل بدون سابق انذار: "هاني خليفة عنده إحساس عالى جدا، ومشاعره جميلة وباين على الشاشة من خلال أداء كل الناس في المسلسل، وكلهم طالعين بشكل مختلف وبيمثلوا بشكل حقيقي أوى".

وأضافت عائشة بن أحمد خلال ضيافتها لبرنامج " معكم منى الشاذلي " ، والمذاع على فضائية " اون " : "هاني خليفة ساعدنى في تقديم شخصية ليلى، وكان أحيانا بيقول كلام في النص في وقت التصوير ونعيد تانى عشان أعملها زى ما بيقولها، ".

ومسلسل “بدون سابق إنذار” من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي والمسلسل من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل ،و ظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.