برلماني: التقليل من الدور المصري لحل القضية الفلسطينية غير مقبول..وCNN تمارس سياسة التضليل

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الجهود المصرية فى دعم القضية الفلسطينية غير مسبوقة، وفى الوقت الذى شهد العالم أجمع وأثنى على هذه الجهود تأتى شبكة CNN لتزعم وتشيع كذبا تقارير بشأن الوساطة المصرية والجهود التي تبذلها مصر من أجل حل الأزمة بتقارير مغلوطة وبعيدة كل البعد عن أرض الواقع.

وأشار هندى، إلى أن هذه الوكالة اعتادت نشر تقارير مزيفة، وغير حقيقة عن الدولة المصرية فى خطوة الغرض منها تشويه الصورة ليس إلا، حيث تعتمد على إلقاء الاتهامات عبر قولها مصادر مطلعة، متسائلا:" من هذه المصادر المطلعة وما الهدف من تشويه الدور المصري في حل الأزمة؟، مضيفا، العالم كله أثنى على الجهود المصرية المبذولة فى حل القضية، وتحاول التوصل لحلول عاجلة لوقف نزيف الدماء، ووقف الحرب الغاشمة التى يشنها جيش الاحتلال.

وأضاف النائب عمرو هندى، أن هناك محاولات بعض الأطراف بإلقاء الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب فى اتخاذ القرارات المطلوبة أمر يحاولون به توريط الدولة المصرية، وإلقاء اللوم عليها وإظهار صورتها بأنها مقصرة على عكس الحقيقة، فمصر لم ولن تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، وهناك جهود كبيرة تقوم بها كافة الأطراف لدعم وحل القضية وحماية الأبرياء من الق.تل والتشريد والتهجير القسرى.