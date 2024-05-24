باحثة: القضية الفلسطينية أولوية لـ مصر على مدار التاريخ

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة المصرية منذ إندلاع الأزمة وقبلها وعلى مدار التاريخ وهي تولي اهتمامًا كبيرًا بـ القضية الفلسطينية وتعتبرها قضية ذات أولوية للأمن القومي المصري.



الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وأضافت “حسن” خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن الدور المصري مثل أهمية كبيرة سواء على مستوى التفاوض أو الوساطة، وكذلك على مستوى العلاقات الدبلوماسية والسياسية.

وأشارت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات إلى أن الدولة المصرية دفعت المجتمع الدولي للاعتراف بالرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وهذا ظهر جاليًا في تأكيد الولايات المتحدة على رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين وهو ما أكدت عليه مصر منذ البداية.