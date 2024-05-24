هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدها

حرصت الفنانة هنادي مهنا على تهنئة والدها بعيد ميلاده، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



ونشرت هنادي صورة تجمعها بوالدها الموسيقار هاني مهنا وعلقت عليها قائلة: “Happy birthday my first love”، يا اللي مهما كبر سني هفضل أعيش في ضله يا حبيبي يا رب يخلي صوتك العمر كله.





آخر ظهور لهنادي مهنا

وكان آخر ظهور لهنادي مهنا فى المباراة النهائية لنادي الزمالك أمام نادي نهضة بركان والتى فاز فيها فريق نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية.



واحتفلت هنادي وقتها بفوز ناديها المفضل داخل أرضية الملعب وقامت بالتقاط الكثير من الصور التذكارية مع لاعبي الفريق.





وشاركت الفنانة هنادي مهنى، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هنادي بصحبة لاعبي الزمالك شيكابالا، وعمر جابر بالميداليات الذهبية عقب التتويج ببطولة الكونفيدرالية.

آخر أعمال هنادي مهنا

وشاركت مؤخرا هنادي مهنا فى بطولة مسلسل عتبات البهجة مع الدكتور يحيى الفخراني.

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.