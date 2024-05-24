ميرنا نور الدين تحتفل بعيد ميلادها.. ومي عز الدين تغازلها: القمر

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها بصور لها من عيد ميلادها والتى احتفلت به مؤخرا فى حفل بسيط بحضور أصدقائها فقط.



ونشرت ميرنا صورا لها من حفل عيد الميلاد على حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير انستجرام.



وفور نشر ميرنا صور عيد ميلادها انهال عليها الكثير من التعليقات، لأصدقائها من داخل الوسط الفني يهنئوها على عيد ميلادها ومنهم مي عز الدين والتى كتبت لها كل سنة و القمر طيب 🎂القمر من بره و جوه القمر اللي كسر رمضان ربنا يحفظك و يسعدك يا رب.



كما كتبت ناهد السباعي كل سنة وانتى طيبة حبيبتي، وهو نفس اللى كتبته فريال يوسف.





آخر أعمال ميرنا نور الدين

وكان آخر أعمال ميرنا مسلسل الحشاشين والذى عرض فى موسم رمضان الماضي وكانت تجسد شخصية دنيا زاد.





رسالة ميرنا نور الدين لأبطال الحشاشين

وحرصت الفنانة ميرنا نور الدين على توجيه رسالة لشكر لفريق عمل مسلسل الحشاشين وعلى رأسهم نجم المسلسل كريم عبد العزيز بعد النجاح الكبير الذى حققه هذا الموسم.





وكتبت ميرنا على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: بعد سنتين تصوير .. خلصت حكاية "دنيا زاد" هتوحشني جدا .. بتمني من كل قلبي انه يكون دور خفيف علي قلوبكم

-كل الشكر للمخرج المميز المبدع دكتور بيتر ميمي علي ايمانه وثقته ودعمه ليا

-شكراً للمؤلف العظيم أستاذ عبد الرحيم كمال علي ايمانه الكبير بيا اتشرفت بالشغل معاك جدا

-شكراً لشركة الإنتاج سينرجي علي اختيارها ليا لتجسيد شخصية "دنيا زاد" ، وشكراً للمتحدة

-شكر كبير للنجم الكبير كريم عبد العزيزعلي مساعدته وكلامه وثقته فيا انبسطت واتشرفت بالشغل معاك جدا

مبروك لكل صناع هذا العمل المهم الضخم، اتشرفت اني كنت جزء من المسلسل الحشاشين، وإلي اللقاء في العمل المقبل ان شاء الله ، الحمدلله