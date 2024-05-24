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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

احترس تناول هذه الأطعمة يرفع السكر في الـد.م ويسبب أخطر الأمراض.. تفاصيل

مرض السكري
مرض السكري

يعد ضبط نسبة السكر فى الدم من الأمور المهمة للأصحاء وليس للمصابين بمرض السكري فقط وذلك لأنه يعرض كلاهما لمتاعب صحية عديدة بل ويتسبب في إصابة الأصحاء بهذا المرض المزمن.

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ووفقا لما ذكره موقع “medicinenet” إليكم الأطعمة التى تجعل نسبة السكر في الدم العالية وتسبب مرضى السكري وتعرض المصابين للمضاعفات.

 بشكل عام، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات لديها مؤشر نسبة السكر في الدم عالية لأنها تتحلل إلى الجلوكوز بسرعة أكبر أما الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين أو الدهون فلها مؤشر نسبة السكر في الدم أقل .

لكن كمية الألياف الموجودة في الطعام يمكن أن تعوض الكربوهيدرات التي يحتوي عليها وذلك لأن الألياف تبطئ عملية الهضم ، مما يؤدي إلى إطلاق الجلوكوز بشكل أبطأ في مجرى الدم.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف لا تزيد من نسبة السكر في الدم على سبيل المثال، تحتوي الخضروات في الغالب على الكربوهيدرات، ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية جدًا من الألياف.

نسبة السكر
نسبة السكر

إليكم أمثلة الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع أى تسبب ارتفاع سريع فى نسبة السكر فى الدم :

حبوب الإفطار
عصير فواكه
المشروبات الغازية
بسكويت
خبز ابيض
بطيخ
أناناس
بطاطا بيضاء

الأطعمة المصنعة 

الأكلات المطهية بشكل زائد.

نسبة السكر البروتين المشروبات الغازية المؤشر الجلايسيمي السكر في الدم الكربوهيدرات مرضى السكري مرضى السكر مؤشر نسبة السكر في الدم نسبة السكر في الدم نسبة عالية من البروتين

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