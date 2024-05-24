عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 بجامعة طيبة التكنولوجية.. غدًا

صدى البلد

تنطلق بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، غدا السبت الموافق 25 مايو 2024، امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024، لجميع طلابها في كليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وذلك خلال الفترة من 25 مايو وحتى 11 يونيو المقبل.

تموين الأقصر تحرر 38 محضرا للمخابز والتجار المخالفين

متعافية أمريكية من السرطان تجوب دول العالم وتروي تجربتها لدعم الأطفال بأورام الأقصر


أكدّ الدكتور عادل زين الدين، أن الجامعة مستعدة بشكل تام لاستقبال الطلاب في بيئة امتحانية مناسبة، مُتخذةً كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة ودون أي معوقات،  مشددا على ضرورة التزام الطلاب باللوائح والقواعد المنظمة للامتحانات، مُتمنيا لهم التوفيق والنجاح.

 

وأوضح رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن امتحانات نهاية العام تُجرى وفقًا للخطة الزمنية المُعتمدة من قبل مجلس الجامعة، وبإشراف ومتابعة مُباشرة من قِبل إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وتقديم كُلّ ما يلزم لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه، وتوفير بيئة جامعية مُتَميزة للطلاب تُساهم في تحقيق التميز العلمي.

الأقصر الإجراءات اللازمة العام الدراسي 2023-2024 امتحانات نهايه العام الدراسي جامعة طيبة التكنولوجية رئيس جامعة رئيس جامعة طيبة التكنولوجية مجلس الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

محمد صلاح يفاجئ متابعيه بـ لوك جديد |شاهد

أعلاها بقوة 5 ريختر.. دولة عربية تسجل 3 هزات أرضية

على 30 عاماً| طرح وحدات سكنية تمليك في عدة محافظات.. تسهيلات للمواطنين

نداء عاجل لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية قبل موسم الحج.. ما القصة؟

13 درجة تراجع| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس بعد انكسار الموجة الحارة

موجة جديدة قادمة.. الأرصاد: انكسار الحرارة لمدة 48 ساعة فقط

ترشيحاتنا

هجوم مسلح لحزب العمال الكردستاني ضد قوات تركية في دهوك العراقية

الحنة كانت امبارح.. ياسمين رئيس أحدث عروس في الوسط الفني

نتيجة سنوات النقل 2024 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. اعرف درجاتك

مقتل عراقيين في تركيا وتدخل سريع من سفارة بغداد

النشرة الدينية| معلومات لا تعرفها عن الكعبة المشرفة.. 34 بلاء استعاذ منه النبي في دعائه.. حكم زيارة أهل البقيع

ضوابطه ثابتة لا تتغير.. مفتي الجمهورية: حجاب المرأة المسلمة يختلف حسب الزمان والمكان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة شهية ولذيذة.. طريقة عمل القيمة العراقية

احترس| مضاعفات الإصابة بالوسواس القهري.. ما هي؟

احترس تناول هذه الأطعمة يرفع السكر في الـد.م ويسبب أخطر الأمراض.. تفاصيل

في عز الموسم .. أهم فوائد المشمش

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-