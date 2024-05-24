عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سلوي عثمان تكشف لصدى البلد عن شخصيتها في فيلم وحشتيني

صدى البلد

كشفت الفنانة سلوي عثمان في تصريحات خاصة لصدي البلد عن شخصيتها في فيلم وحشتني، قائلة إنها تجسد شخصية سيدة تعمل في محل ملابس، وهي شخصية جميلة كما أن  الفيلم تجربة جميلة. 

يذكر أن المخرج تامر روجلي كشف عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” عن موعد طرح فيلم “وحشتيني” (العودة إلى الإسكندرية سابقا)، في مصر.


وأوضح تامر روجلي، في منشور عبر موقع “فيسبوك”، أن فيلم “وحشتيني" من المقرر عرضه في عدد من دول العالم خلال الشهر الجاري، وسيعرض في مصر بسينما زاوية في الفترة ما بين 5 إلى 11 من الشهر القادم.

فيلم “وحشتيني” كان يحمل اسم “العودة إلى الإسكندرية” سابقا ، وهو من إخراج تامر روجلي “مصري - فرنسي”، وشارك في كتابته المخرج الكبير يسري نصر الله.

 

يشارك في بطولة الفيلم كل من الفنانة والمخرجة نادين لبكي، والقديرة الفرنسية الشهيرة فاني أردان.

فيلم “وحشتيني” كان يحمل اسم “العودة إلى الإسكندرية” سابقا ، وهو من إخراج تامر روجلي “مصري - فرنسي”، وشارك في كتابته المخرج الكبير يسري نصر الله.

الفيلم رحلة يرصد فيها المخرج ذو الأصول السكندرية حياة الطبيبة النفسية «سو» التي تقدم دورها النجمة نادين لبكي في رحلة العودة مـن سـويـسـرا إلى مسقط رأسها مدينة الإسكندرية، حيث تقضى والدتها ذات الأصول العريقة وتجسدها النجمة العالمية «فاني أردان» أيامها الأخيرة وهي على فراش الموت حيث تركتها ابنتها «سو» وهـاجـرت إلـى سـويـسـرا قـبـل عـشـريـن عاما، وخلال رحـلـة الـعـودة تستعيد «سو» ذكـريـاتـهـا عـن مـصـر والـنـيـل والإسكندرية.

Screenshot_2024-05-24-19-02-35-21
Screenshot_2024-05-24-19-02-35-21
Screenshot_2024-05-24-19-02-28-56
Screenshot_2024-05-24-19-02-28-56
Screenshot_2024-05-24-19-02-26-08
Screenshot_2024-05-24-19-02-26-08
Screenshot_2024-05-24-19-01-27-34
Screenshot_2024-05-24-19-01-27-34
Screenshot_2024-05-24-19-01-23-28
Screenshot_2024-05-24-19-01-23-28

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

12 درجة| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس على القاهرة

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض فى البورصة اليوم السبت

مصطفى بكري: إخواني هارب يصل مصر خلال 48 ساعة وينوي تسليم نفسه للسلطات

ارتفاع مؤقت.. السعر المتوقع للدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة|خاص

أخبار الفن| عقد قران ابنة علاء مرسي.. سفر زوجة عصام صاصا

هوت شورت .. ياسمين رئيس تثير الجدل يوم حنّتها

عودة قوية للموجة الحارة.. الأرصاد تُحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الأمريكي يخضع لإجراءات طبية ونائبته تدير شؤون البنتاجون

امتحانات الدبلومات الفنية 2024| «عمليات التعليم» تتابع وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان

أخبار التكنولوجيا|أقوى موبايل أوبو رينو للفئة المتوسطة.. وأحدث موبايل سامسونج في السوق بسعر مناسب

الجمهور هيروح مبسوط.. تعليق ناري من خالد الغندور على مباراة الأهلي والنرجي

عقوبة كبيرة.. خبر غير سار لتجار الدولار بالسوق السوداء

الأهلي يخسر أمام الفتح الرباطي المغربي في بطولة BAL لكرة السلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب هذه الأطعمة.. أخطاء تسبب مشكلات صحية أثناء أداء مناسك الحج

8 نصائح للحفاظ على النباتات المنزلية في الجو الحار

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

فى 5 خطوات بسيطة..علم طفلك كيف يكون مستقلا وواثق من نفسه

فيديو

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

الأهلي يفقد نجمه أمام الترجي.. آخر استعدادات نهائي دوري الأبطال|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

النائبة عفاف زهران

عفاف زهران تكتب: مصر والمنتدى العالمي للتعليم

أحمد إسماعيل صبره

أحمد إسماعيل صبره يكتب : مشروع ريادة لتأهيل الكوادر الشبابية.. استثمار في المستقبل

إسلام جمال

إسلام جمال يكتب: يا مرحب بالزمالك!

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-