بقوة 130 حصان.. أرخص سيارة أوبل في السوق المصري

تعد سيارة أوبل كورسا الهاتشباك الخيار الأمثل لمن يبحث عن سيارة ألمانية بأسعار معقولة في السوق المصري.

ما أهم مواصفات سيارة أوبل كورسا 2024؟

تأتي أوبل كورسا الهاتشباك بمحرك تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان، مما يوفر أداءً متميزًا مع عزم أقصى يبلغ 230 نيوتن متر.

يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مما يمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية فقط. كما تستهلك السيارة في المتوسط 4.6 لتر من الوقود لكل 100 كم، ما يجعلها اقتصادية للغاية.

تصميم وأبعاد أوبل كورسا 2024

تتميز أوبل كورسا بتصميمها العصري وأبعادها المدمجة، حيث يبلغ طولها 4060 مم، وعرضها 1960 مم، وارتفاعها 1433 مم. قاعدة العجلات تصل إلى 2538 مم، ما يوفر راحة وثباتًا أثناء القيادة.

كما تتسع مساحة التخزين الخلفية إلى 309 لتر، مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة. تأتي السيارة بعجلات رياضية قياس 17 بوصة، تضيف لمسة من الأناقة والديناميكية إلى مظهرها الخارجي.

المقصورة الداخلية والتقنيات

تتضمن مقصورة أوبل كورسا لوحة عدادات ديجيتال بقياس 7 بوصة، وشاشة ترفيهية تعمل باللمس بقياس 7 بوصة، تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيًا.

هذا النظام الترفيهي المتطور يضمن تجربة قيادة مريحة وممتعة للسائق والركاب على حد سواء.

ما هي أنظمة الأمان في أوبل كورسا 2024؟

تزود أوبل كورسا بوسائل أمان متعددة تشمل 6 وسائد وستائر هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وخاصية التوازن على الطرق الصاعدة HAC.

كما تشمل ميزات الأمان الأخرى تحذير الخروج من المسار، ونظام تخفيف حدة التصادم الأمامي، وكاميرا خلفية بانورامية، ونظام تنبيه ضغط الهواء بالإطارات، ونظام التعرف على إشارات المرور، ونظام التعرف على السرعة المحددة، ونظام الفرامل الذكي، وحساسات الإضاءة والمطر.

ما هي أسعار أوبل كورسا الهاتشباك 2024؟

تقدم أوبل كورسا بفئة واحدة فقط بسعر رسمي يبلغ مليون و300 ألف جنيه، مما يجعلها أرخص سيارة تحمل العلامة الألمانية في مصر.

توفر كورسا توازنًا ممتازًا بين السعر والمواصفات، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من المستهلكين الذين يبحثون عن سيارة موثوقة وآمنة واقتصادية.

بفضل هذه المزايا المتعددة، تثبت أوبل كورسا نفسها كواحدة من أفضل الخيارات في فئة السيارات الهاتشباك بالسوق المصري، مقدمة قيمة حقيقية مقابل المال.