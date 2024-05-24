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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هتغيّر موازين السوق .. Honor تستعد لإطلاق هواتف جديدة بباريس

Honor تستعد لإطلاق
Honor تستعد لإطلاق هواتف جديدة

تستعد شركة Honor الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها المميزة Honor 200 في باريس في 12 يونيو، حيث تتميز الهواتف بدعم ميزات الذكاء الاصطناعي. 

 

وسيتميز هاتف Honor 200 بشاشة من نوع AMOLED قياس6.7 بوصة، أما هاتف 200 Pro فسيتمتع بشاشة أكبر قليلاً بقياس 6.78 بوصة. 

 

وسيكون لكلتا الشاشتين دقة 1.5K أى حوالي 1220p، وتشمل الميزات الأخرى ذروة سطوع تبلغ 4000 شمعة في المتر المربع ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية. 

 

وستحتوي الكاميرا الرئيسية لهاتف Honor 200 Pro على مستشعر OmniVision OV50H 1/1.3 بدقة 50 ميجابكسل. 

 

وسيستخدم هاتف Honor 200 مستشعر Sony IMX906 بحجم 1/1.56 بوصة؛ كلاهما سيكون لهما OIS. ستتمتع الكاميرات الشخصية بدقة 50 ميجابكسل، مع تقريب بصري 2.5x ومستشعر Sony IMX856 في الخلف، أيضًا بتثبيت بصري.  

 

وتم إدراج الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ويُقال إن كاميرا الصور الشخصية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، ويمكن أن تكون الكاميرا الثانوية عبارة عن مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ولكن يمكن أيضًا أن تكون أداة تصوير واسعة جدًا لمجموعة أفضل صور شخصية. 

 

وستضم هواتف Honor 200 ببطارية تبلغ سعتها 5200 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 100 وات لكلا الهاتفين، مع دعم  للشحن اللاسلكي بقدرة 66 وات. 

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