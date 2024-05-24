فوق الحصان.. أسامة الأزهري: أعظم رياضة.. وعشقي للخيل لا نهاية له

نشر الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، صورة له وهو يمتطي حصانا، وعلق عليها: “أعظم رياضة في الوجود كله”.

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري، عبر صفحته على “فيس بوك”: “الحقيقة أن عشقي للخيل لا نهاية له، الحصان كائن عجيب، حساس، صادق، يجبرك على عشقه، كأنه يحدثك ويخاطبك، وكل من اقترب من الخيل وخالطها؛ يعرف ذلك، بل يعرف عمق ذلك”.

وذكر الدكتور أسامة الأزهري، بيتا لـ أبو الطيب المتنبي:

أَعَزُّ مَكَانٍ في الدُّنَى سَرْجُ سَابِحٍ * وَخَيْرُ جَلِيْسٍ في الزَّمانِ كِتابُ

(سرجُ سابحٍ) أي ظهر حصان.