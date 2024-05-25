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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات فائقة.. أقوى موبايل أوبو رينو للفئة المتوسطة

هاتف أوبو Reno 10
هاتف أوبو Reno 10 Pro 5G

يتجه الكثيرون إلى شراء هواتف الفئة المتوسطة بدلًا من هواتف الفلاجشيب نظرًا لأن الهواتف المتوسطة تجمع بين المواصفات المميزة والسعر المناسب مقارنة بالفلاجشيب التي يصعب شرائها نظرًا لسعرها المرتفع. 

يقدم هاتف Reno 10 Pro 5G من شركة أوبو الصينية مواصفات كبيرة إلى جانب سعر مناسب للشباب والفئة المتوسطة، ونعرض المواصفات الكاملة بالهاتف فيما يلي :  

يضم هاتف أوبو Reno 10 Pro 5G شاشة من نوع AMOLED يبلغ قياسها 6.74 بوصة، وبدقة 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتقنية +HDR10، تتمتع بطبقة حماية من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2. 

ويقدم هاتف أوبو Reno 10 Pro 5G كاميرا خلفية رباعية الأساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. 

يعمل هاتف أوبو Reno 10 Pro 5G بمعالج من نوع Snapdragon 778G من شركة كوالكوم الأمريكية، الذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.


ويحتوي هاتف أوبو Reno 10 Pro 5G، على بطارية بقوة 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات، ويتم شحن الهاتف عبر منفذ شحن من نوع USB Type-C ونظام التشغيل أندرويد. 

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