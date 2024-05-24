محمد الصاوي: اختلفت مع السيد راضي بسبب رفضي الانتداب لقطاعه

قال الفنان محمد الصاوي، خلال حواره ببرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن سبب خلافه مع الفنان السيد راضي هو لأنه كان منتدب من المسرح لقطاع الفنون الشعبية يقوم بعمل مسرحية، ورفض الإنتداب لقطاعه بعدما وصل له جواب بهذا.

وأضاف الفنان محمد الصاوي: “الجواب كان بيقولي الا هتعتبر نفسك مفصول لو مجيتش.. فكان هو رئيس القطاع حينها.. وكلمته وبعتله قولتله فيه ناس بتخرف وبتقول أنقل وكدا.. قالي بص يا بابا انا الناس اللي بتخرف”.

وتابع الفنان محمد الصاوي: “وبالفعل كلمته ونقلت من قطاع إلى قطاع فى دقيق.. وانا فهمت انه كان بيهزر لانه كان بيحبني جدا وعملت معه كثيرا”.