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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل حلي البسكويت بالقشطة | غير تقليدية

حلى البسكويت بالقشطة
حلى البسكويت بالقشطة

كشفت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام طريقة عمل حلي البسكويت بالقشطة في البيت.

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مقادير حلي البسكويت بالقشطة

القشطة:
3 كوب حليب
نصف كوب قيمر/ قشطة
ربع كوب سميد
1 كوب سكر
1 ملعقة كبيرة ماء الزهر
1 كوب بسكويت سادة مجروش
2 ملعقة كبيرة زبدة


الكريمة:
2 ظرف كريمة بودرة
نصف كوب سكر بودرة
1 ملعقة صغيرة هيل مطحون
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
2 كوب حليب مثلج
للتزيين: فستق حلبي، ورد جوري
للتقديم: قطر، شربات

 

طريقة تحضير حلى البسكويت بالقشطة

1. احضري طبق زجاجي مناسب للتقديم على المائدة، ادهنيه بالزبدة.
2. في كسرولة ضعي الحليب، القيمر، السميد، السكر و ماء الزهر، قلبي ليختلط، ضعي الكسرولة على نار متوسطة مع استمرار التقليب بهدوء ليصبح الخليط متماسك
3. اضيفي البسكويت الى الخليط. اضيفي الزبدة، قلبي ليختلط.
4. صبي الخليط في الطبق، ساوي السطح، غلفيه بالنايلون واتركيه في البراد عدة ساعات ليبرد تماما
5. في وعاء الكريمة، السكر، الهيل، الفانيليا والحليب، باستعمال مضرب كهربائي اخفقي لتحصلي على كريمة.
6. وزعي نصف كمية الكريمة على الحلى، ضعي بقية الكريمة في كيس تزيين واعملي خطوط او زهرات حسب الرغبة.
 

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