في عيد ميلادها الـ55.. صور تكشف عن إطلالات وفاء عامر

يصادف اليوم، السبت 25 مايو، عيد ميلاد الفنانة وفاء عامر، والتي أتمت عامها الـ55 وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها تخطيها حاجز الـ50 عاما، وما زالت تحافظ على جمالها.

تتميز وفاء عامر بالتنوع والتجديد في الإطلالات التي تظهر بها سواء الكلاسيك أو الكاجوال، فهي تعتمد على على ما يبرز رشاقتها.

تخطف وفاء عامر الأنظار بفساتين السهرة المصنوعة من الأقمشة الراقية والأنيقة والتي تكشف عن ذوقها الراقي في اختيار فساتينها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد وفاء عامر على تسريحات الشعر المميزة وغير المبالغ فيها، وتضع صيحات المكياج التي تتناسب مع بشرتها وتبرز جمالها.

وفاء عامر

وفاء عامر

وفاء عامر

وفاء عامر

وفاء عامر

وفاء عامر

وفاء عامر

وفاء عامر

وفاء عامر