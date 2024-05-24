بملابس ملفتة| ندى الكامل تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

ظهرت ندى الكامل في الصور بإطلالة ملفتة، حبث ارتدت تنورة طويلة باللون الأزرق مع توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود كشف عن بطنها.

تزينت ندى الكامل ببعض المجوهرات والإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ندى الكامل على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.