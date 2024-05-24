عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بملابس ملفتة| ندى الكامل تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ندى الكامل
ندى الكامل

حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

txt

ساعة ياسمين صبري تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

txt

هنا الزاهد تستعرض أناقتها في كان بفستان مبهج| شاهد

ظهرت ندى الكامل في الصور بإطلالة ملفتة، حبث ارتدت تنورة طويلة باللون الأزرق مع توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود كشف عن بطنها.

تزينت ندى الكامل ببعض المجوهرات والإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ندى الكامل على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

ندى الكامل
ندى الكامل أخبار ندى الكامل إطلالة ندى الكامل ازمات ندى الكامل ارتباط ندى الكامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

محمد صلاح يفاجئ متابعيه بـ لوك جديد |شاهد

أعلاها بقوة 5 ريختر.. دولة عربية تسجل 3 هزات أرضية

على 30 عاماً| طرح وحدات سكنية تمليك في عدة محافظات.. تسهيلات للمواطنين

نداء عاجل لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية قبل موسم الحج.. ما القصة؟

13 درجة تراجع| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس بعد انكسار الموجة الحارة

موجة جديدة قادمة.. الأرصاد: انكسار الحرارة لمدة 48 ساعة فقط

موضوعات متعلقة

ساعة ياسمين صبري تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

طريقة عمل خبز الفوكاشيا الأصلي في البيت

هنا الزاهد تستعرض أناقتها في كان بفستان مبهج| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| ياسمين صبري تستعرض أناقتها.. سعر فستان مايا دياب يثير الجدل

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في الرياض|شاهد

سعر فستان مايا دياب يثير الجدل| رقم خرافي

كنزي عمرو دياب تثير ضجة بملابس غريبة| شاهد

مش بالسن| نادية الجندي تخطف الأنظار بملابس ملفتة.. شاهد

ترشيحاتنا

نتيجة سنوات النقل 2024 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. اعرف درجاتك

مقتل عراقيين في تركيا وتدخل سريع من سفارة بغداد

النشرة الدينية| معلومات لا تعرفها عن الكعبة المشرفة.. 34 بلاء استعاذ منه النبي في دعائه.. حكم زيارة أهل البقيع

مفتي الجمهورية: حجاب المرأة المسلمة يختلف حسب الزمان والمكان

شقيقة فتاة أوبرمدينة نصر: إحالة المتهم إلى الجنايات.. وخاله: محصلش

الحزن يسيطر على مدحت صالح أثناء تشييع جثمان شقيقه| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس| مضاعفات الإصابة بالوسواس القهري.. ما هي؟

احترس تناول هذه الأطعمة يرفع السكر في الـد.م ويسبب أخطر الأمراض.. تفاصيل

في عز الموسم .. أهم فوائد المشمش

يسبب الإغماء والوفاة.. اكتشف أعراض الإجهاد الحراري

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-