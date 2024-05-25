عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بمجوهرات ثمينة.. ياسمين صبرى تثير الجدل في إطلالة حفل الإيدز

صدى البلد

شاركت النجمة ياسمين صبري متابعيها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أحدث صورها، خلال حضورها حفلا خيريا لمؤسسة أبحاث الإيدز، على هامش مهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته الـ 77.

وظهرت  ياسمين صبري في الصور، بإطلالة أنيقة ومميزة ، مرتدية  بفستان فضي مكشوف الكتفين، يحمل توقيع مصمم الأزياء اللبناي جان بيار خوري.

 

وأثارت ياسمين صبري الجدل بمجوهرات لافتة عقد وساعة وأقراط مزينة بالألماس والأحجار الكريمة.

وتتميز الفنانة ياسمين صبري  ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

IMG_0958
IMG_0958
IMG_0957
IMG_0957
IMG_0956
IMG_0956
IMG_0955
IMG_0955
IMG_0954
IMG_0954
IMG_0953
IMG_0953
الفنانة ياسمين صبري الفنانة ياسمين النجمة ياسمين صبرى كان السينمائي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"ضرب وطرد مهندس الصوت"| عمرو دياب يثير الجدل أثناء حفل زفاف.. ماذا فعل؟

مصطفى بكري: إخواني هارب يصل مصر خلال 48 ساعة وينوي تسليم نفسه للسلطات

بحبها جدا.. رد صادم من أحمد العوضي عن إمكانية رجوعه لياسمين عبدالعزيز

اتجوز بنت فنانة شهيرة.. معلومات عن زوج ياسمين رئيس قبل حفل الزفاف

بشرى من الأرصاد في هذا اليوم.. وتحذير من 48 ساعة قادمة| ماذا يحدث؟

هوت شورت .. ياسمين رئيس تثير الجدل يوم حنّتها

بـ40 ألف جنيه فقط.. أرخص سيارة في مصر| فرصة للشراء

العريس من خارج الوسط الفني.. تفاصيل وموعد حفل زفاف ياسمين رئيس| خاص

موضوعات متعلقة

بفستان بسيط.. ابنة علاء مرسي تخطف الأنظار بعقد قرانها

هوت شورت .. ياسمين رئيس تثير الجدل يوم حنّتها

بفستان ملفت.. ميرنا جميل تستعرض جمالها بقوامها الممشوق

بملابس كاجوال.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

عيد ميلاد سعيد يا توأم الروح.. دنيا عبد العزيز تتألق رفقة زوجها

بـ توب مكشوف البطن.. ثراء جبيل تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة عبر إنستجرام|شاهد

بالأحمر النارى.. هنا الزاهد تستعرض جمالها من شوارع باريس

بفستان ملفت.. أيتن عامر تثير الجدل بعد إنقاص وزنها

ترشيحاتنا

محمد الباز: بتوع تكوين عندهم سوابق فكرية ولا يوجد ما يسمي بتجديد الخطاب الديني

كملهم دستة جاتوه.. رسالة عاجلة من عمرو أديب لـ الأهلي قبل نهائي أفريقيا

عودة قوية للموجة الحارة.. الأرصاد تُحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع

بمجوهرات ثمينة.. ياسمين صبرى تثير الجدل في إطلالة حفل الإيدز

محمد الباز: عبد الله رشدي راجل ظريف وواقف بعربية دين في الشارع

40 درجة.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الأحد والاثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتربت من نصف مليون جنيه.. سعر إطلالة لجين عمران في السعودية

بفستان بسيط.. ابنة علاء مرسي تخطف الأنظار بعقد قرانها

بـ40 ألف جنيه فقط.. أرخص سيارة في مصر| فرصة للشراء

بمجوهرات لافتة.. لجين عمران تخطف الأنظار بإطلالة في دبي

فيديو

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

الأهلي يفقد نجمه أمام الترجي.. آخر استعدادات نهائي دوري الأبطال|تغطية خاصة

آخر التطورات.. هل حصل عصام صاصا على براءة من قضية صدم مواطن؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

النائبة عفاف زهران

عفاف زهران تكتب: مصر والمنتدى العالمي للتعليم

أحمد إسماعيل صبره

أحمد إسماعيل صبره يكتب : مشروع ريادة لتأهيل الكوادر الشبابية.. استثمار في المستقبل

إسلام جمال

إسلام جمال يكتب: يا مرحب بالزمالك!

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-