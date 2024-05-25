بمجوهرات ثمينة.. ياسمين صبرى تثير الجدل في إطلالة حفل الإيدز

شاركت النجمة ياسمين صبري متابعيها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أحدث صورها، خلال حضورها حفلا خيريا لمؤسسة أبحاث الإيدز، على هامش مهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته الـ 77.

وظهرت ياسمين صبري في الصور، بإطلالة أنيقة ومميزة ، مرتدية بفستان فضي مكشوف الكتفين، يحمل توقيع مصمم الأزياء اللبناي جان بيار خوري.

وأثارت ياسمين صبري الجدل بمجوهرات لافتة عقد وساعة وأقراط مزينة بالألماس والأحجار الكريمة.

وتتميز الفنانة ياسمين صبري ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

IMG_0958

IMG_0957

IMG_0956

IMG_0955

IMG_0954