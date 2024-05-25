أحمد عبد الوهاب يحتفل بزفاف شقيقته بحضور أهل الفن

احتفل الفنان والمؤلف أحمد عبد الوهاب بزفاف شقيقته وسط حضور عدد من الفنانين ابرزهم كريم محمود عبد العزيز ومصطفى غريب وسليمان عيد .

وكان قد شارك أحمد عبد الوهاب كممثل في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل اشغال شقة والحشاشين

وتابع الفنان أحمد عبد الوهاب ، خلال لقائه لبرنامج " معكم منى الشاذلي " ، والمذاع على فضائية " اون " ، أنه في أحد المشاهد رجلي نزلت من الركاب، وحاولت أشد اللجام لكن الحصان طلع ندل ووقعت".

أوضح أن ممارسته لركوب الخيل قبل مسلسل الحشاشين كانت محدودة، ولا تصل لدرجة خوض المعارك واستخدام السيوف أثناء ركوبها.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.