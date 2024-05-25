كادت أن تبكي.. الفنانة ندى بهجت تروي تفاصيل مقتـ ل طفلة من أسرتها

كشفت الفنانة ندى بهجت، تفاصيل مقتل طفلة من أسرتها بالسيدة زينب، وقالت إن المشاجرة كانت في البداية بسبب قيام المتهم في القضية بوضع كلب خاص به في الشارع، وكانت هناك مشكلات بين هذا الشخص والأهالي بالمنطقة.

وأضافت الفنانة ندى بهجت خلال حوارها ببرنامج كلبش، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أن المجني عليها طفلة في التاسعة من عمرها، وكانت تسير في الشارع مع والدتها، وكان المتهم في القضية يطلق الرصاص في الشارع، أثناء المشاجرة مع مجموعة من الأهالي.

ولفتت إلى أن الطفلة كانت تسير في الشارع، وليس لها ذنب بالقصة نهائية، وكان هناك مواطن آخر يسير أصيب في بطنه من الرصاص.

وتأثرت وكادت أن تبكي على الهواء، وهي تحكى تفاصيل الواقعة، وارتباطها بالطفلة، التي هي واحدة من أسرتها، وطالبت القضاء بالقصاص.