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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شحاتين| محامية بالنقض: البلوجرز واليوتيوبرز أساءوا لسمعة مصر في الخارج

نهى الجندي، المحامية
نهى الجندي، المحامية بالنقض

قالت نهى الجندي، المحامية بالنقض،  إن البلوجرز و اليوتيوبرز، أساءوا لسمعة مصر في الخارج، لافتة إلى أن أحد المذيعين في إحدى القنوات العربية وجه لها تساؤلا على الهواء حول أسباب استخدام البلوجرز لأسلوب "الشحاتة" أثنا تقديم محتواهم.

وحذرت نهى الجندي،  خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المواطنين من التعامل مع البلوجرز أو اليوتيوبرز ، قائلة: " تلت أرباعهم نصابين وعليهم قضايا نصب واحتيال من بيهم محمد عادل وهدير وسلمي وغيرهم.

تابعت المحامية بالنقض، هناك قلة من البلوجرز لديه محتوى جيد يقدمه للمتابعين، وبعضهم يذيع أخبار كاذبة لجذب عدد أكبر من المشاهدين وهناك بعض الفتيات يرتدين ملابس مثيرة لزيادة عدد المتابعين وزيادة نسبة المشاهدات، مشيدة بدور وحدة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية في رصد المخلفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

استطردت، أن ما يقدمه البلوجرز على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى لا يندرج إلا تحت مستمى العبث، معقبة: " إيه وجه الاستفادة من ظهورهم وهما بيتنططوا زي القرود على الفيس بوك".

https://www.facebook.com/100063704183702/videos/461998732897808

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