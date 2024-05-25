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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

احذر شرائها.. أسوأ 5 سيارات في الاستخدام بحسب تقرير عالمي

أسوأ سيارات
أسوأ سيارات

تعد تقارير المستهلك العالمية CR مصدرًا موثوقًا به بين مشتري السيارات، حيث تقدم مراجعات شاملة وموثوقة للسيارات على مدار عقود. 

تختلف تقارير المستهلك عن العديد من منشورات السيارات الأخرى، إذ تركز على السائق العادي بدلاً من المتحمسين، وتأخذ في الاعتبار العديد من العوامل التي قد لا يوليها المراجعون الآخرون أهمية كبيرة، مثل الموثوقية المتوقعة ورضا المالك المتوقع. 

تعتبر درجات تقارير المستهلك تتويجًا لمجموعة من الاختبارات والمراجعات التي تصل إلى 100 نقطة محتملة.

تركز تقارير المستهلك على التصنيفات الموضوعية بناءً على احتياجات ورغبات السائق اليومي. 

لذلك، قد تكون بعض السيارات في هذه القائمة مصممة لأغراض متخصصة وتجعلها تعاني في التصنيف العام، على سبيل المثال، تسجل سيارات الطرق الوعرة مثل جيب رانجلر وفورد برونكو نقاطًا منخفضة بسبب افتقارها إلى التحسينات على الطرق العامة، على الرغم من أن هذه المميزات قد تكون بالضبط ما يبحث عنه المشتري. 

في هذا المقال، سنستعرض المركبات التي حصلت على أقل الدرجات لعام 2024 وفقًا لتقارير المستهلك.

 

شيفروليه تاهو 2024: 50/100

حصلت شيفروليه تاهو 2024 على 50 نقطة فقط في التقييم، وهي أعلى درجة بين السيارات ذات التقييمات المنخفضة. 

وقد عانت السيارة بشكل كبير في الموثوقية المتوقعة، حيث حصلت على درجة سيئة بلغت 29/100. 

في ملخص اختبار الطريق الخاص بتقارير المستهلك، كانت هناك بعض النقاط الإيجابية، لكن السلبيات شملت نظام ناقل الحركة الذي يعمل بالضغط على زر، والاستهلاك السيئ للوقود، والافتقار إلى خفة الحركة والارتفاع العالي الذي يجعلها أقل استقرارًا على الطرق.

 

مرسيدس بنز الفئة C 2024: 49/100

حصلت مرسيدس بنز الفئة C 2024 الجديدة على درجة منخفضة جدًا في الموثوقية المتوقعة، بلغت 19/100، ودرجة رضا المالك المتوقع بـ 1/5 فقط. 

انتقدت تقارير المستهلك أدوات التحكم المعقدة ودواسة الفرامل الإسفنجية، مما أثر سلبًا على تجربتها الإجمالية للسائقين.

 

نيسان فرونتير 2024: 48/100

على الرغم من إعادة التصميم الأخيرة، لم تحقق نيسان فرونتير 2024 نتائج إيجابية في تقييم تقارير المستهلك. 

لم يعجب المختبرون بالقيادة الوعرة للشاحنة، والمقعد الخلفي الضيق، وعدم وجود عمود توجيه متداخل. كانت الموثوقية المتوقعة منخفضة عند 23/100، كما أن رضا المالك المتوقع كان منخفضًا أيضًا عند 2/5.

 

فولكس فاجن تاوس 2024: 47/100

أصغر سيارة SUV من فولكس فاجن لم تثير إعجاب فريق تقارير المستهلك، وقد تم إعاقة تقييمها بسبب الموثوقية السيئة المتوقعة عند 18/100، ورضا المالك المتوقع السيئ بنسبة 1/5. 

تكمن أكبر مشاكل السيارة في مجموعة نقل الحركة الخاصة بها، والتي وصفتها تقارير المستهلك بأنها تعاني من توصيل طاقة غير متساوٍ.

 

مرسيدس بنز CLA 2024: 47/100

حصلت مرسيدس بنز CLA 2024 على نتائج منخفضة في اختبارات تقارير المستهلك. 

كانت الموثوقية المتوقعة أفضل قليلاً من الفئة C، لكنها لا تزال منخفضة جدًا عند 23/100.

من المتوقع أن يعكس رضا المالك قصة مماثلة، حيث حصلت على درجة 2/5 وهي منخفضة مرة أخرى ولكنها أفضل قليلاً من الفئة C.

 

العوامل المؤثرة في التقييمات

تعتمد تقارير المستهلك على مجموعة واسعة من المعايير عند تقييم السيارات، بما في ذلك:
- الموثوقية المتوقعة: تعتمد على تاريخ السيارة والبيانات المتاحة حول الأعطال المحتملة والصيانة.
- رضا المالك المتوقع: يستند إلى استطلاعات رأي المالكين الفعليين وتجاربهم مع السيارة.
- أداء اختبار الطريق: يشمل تقييم القيادة، والراحة، والتحكم، والاقتصاد في استهلاك الوقود.
- الميزات والتقنيات: تأخذ في الاعتبار التجهيزات القياسية والاختيارية في السيارة، ومدى سهولة استخدامها.
تركز تقارير المستهلك على تقديم تقييمات موضوعية تستند إلى احتياجات ورغبات السائق اليومي، مما يجعل بعض السيارات ذات الأغراض المتخصصة تتراجع في التقييمات العامة. 

رغم ذلك، قد تظل هذه السيارات جذابة لبعض المشترين بناءً على احتياجاتهم الخاصة وأولوياتهم. 

من المهم للمشترين المحتملين أن يأخذوا في الاعتبار هذه التقييمات، ولكن يجب أيضًا أن يوازنوها مع احتياجاتهم الشخصية وتفضيلاتهم عند اتخاذ قرار الشراء.

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