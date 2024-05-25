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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل خضار سوتية بالفراخ

طريقة عمل خضار سوتية
طريقة عمل خضار سوتية بالفراخ

ينصح الأطباء بتناول الخضروات كثير لما تحتوية من فوائد صحية لذلك نقدم طريقة عمل خضار سوتية بالفراخ للشيف سارة الحافظ.

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مكونات عمل خضار سوتية بالفراخ

1 كيلو من الفراخ (صدور أو أفخاذ) مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم
1 بصلة كبيرة مقطعة
2 جزرة مقطعة شرائح
1 كوسة مقطعة شرائح
1 فلفل أحمر مقطع شرائح
2 طماطم مقطعة
3 فصوص ثوم مفرومة
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي


طريقة عمل خضار سوتية بالفراخ

سخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.
أضف قطع الفراخ إلى المقلاة واطهيها حتى تتحول إلى اللون البني من جميع الجوانب. ثم انقلها إلى طبق جانبي.
في نفس المقلاة، أضف البصل المفروم واطهه حتى ينضج ويصبح شفافًا.
أضف الثوم المفروم والطماطم المقطعة وتبلّل بالملح والفلفل. اطهها لمدة 5 دقائق.
أضف الجزر والكوسة والفلفل الأحمر إلى المقلاة. قلّب المكونات معًا حتى تندمج.
أعد قطع الفراخ إلى المقلاة مع الخضار. غطّ المقلاة وطهها لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج الفراخ والخضار.


تُقدم الخضار السوتية بالفراخ ساخنة مع الأرز أو البطاطس المطهوة.
يمكنك تعديل كمية المكونات حسب رغبتك. كما يمكنك إضافة أية خضروات أخرى حسب تفضيلاتك.

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