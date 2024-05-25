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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامز جلال يتصدر نسب المشاهدة فى مصر والسعودية بـ"أخي فوق الشجرة"

أخي فوق الشجرة
أخي فوق الشجرة

تمكن فيلم “ أخي فوق الشجرة ” من تصدر قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة فى مصر ، وذلك عبر منصة نتفلكيس ، بعد طرحة بأيام . 

وأحتل فيلم “ أخي فوق الشجرة ” المركز الاول فى مصر ضمن قائمة الافلام الأعلى مشاهدة ، بينما أحتل المركز الثاني فى المملكة العربية السعودية ، والمركز التاسع وقبل الاخير فى الامارات .

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فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، تارا عماد، نسرين طافش، حمدى الميرغنى، بيومي فؤاد ، ويزو ، محمد ثروت، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم . 

 وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

 

 

 

اخى فوق الشجرة المملكة العربية السعودية بيومي فؤاد تارا عماد حمدي الميرغني رامز جلال

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