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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سامح شكري يزور بيت مصر بالمدينة الجامعية في باريس

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية قام بزيارة بيت مصر بالمدينة الجامعية في باريس، وذلك علي هامش تواجده في العاصمة الفرنسية للمشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع عدد من وزراء الخارجية العرب اتصالاً بتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى تفقد خلال الزيارة اجنحة البيت المخصص للطلبة المصريين الدارسين بالكليات والمعاهد العليا الفرنسية واطلع علي مختلف سُبل الإعاشة والراحة واماكن الدراسة المخصصة لهم.

كما حرص وزير الخارجية علي ادارة حوار مع ابنائه من الطلبة المصريين بالخارج للإطلاع علي شواغلهم وتعزيز تواصلهم بوطنهم الأم، وكذلك علي لقاء أعضاء السفارة والقنصلية المصرية في باريس. 

كما شهد زيارة الوزير شكري إلي المدينة الجامعية د. خالد العناني، المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، الذي يتواجد في باريس حاليا في اطار حملته الانتخابية.

وزير الخارجية بيت مصر لمدينة الجامعية في باريس السفير أحمد أبو زيد سامح شكري وزير الخارجية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماكرون

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