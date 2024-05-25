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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمت 12 تخصص

جامعة المنيا: الكشف الطبي على 435 حالة بقرية دلجا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

نظمت جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة قافلة طبية توعوية لأهالي قرية دلجا بمركز ديرمواس جنوب المحافظة ضمن مُشاركات الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

قدمت القافلة خدماتها من خلال الفريق الطبي المتكامل بالجامعة الكشف على  ٤٣٥ حالة من الأهالي في ١٢ تخصصًا طبيًا شملت: "الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والأمراض الجلدية، والأمراض النفسية والعصبية، والجراحة العامة، والباطنة، والصدر، والقلب، والعظام والروماتيزم والتأهيل" كما تم  صرف الأدوية للمرضي بالمجان من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة.

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ونظمت القافلة ايضا عددا من الفعاليات والندوات الخاصة بالتوعية عن : أمراض الكلى والصيف عند الأطفال، ووسائل تنظيم الأسرة، كما واصلت الجامعة ايضاً حملتها لتوعية الأهالي بضرورة المحافظة على نظافة المجاري المائية والترع، التي تم تبطينها من خلال مشروع تبطين الترع، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة حياة كريمة.

أشرف على تنظيم القوافل، قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور اسامة المنشاوي، المُشرف العام على القوافل، كما رافقت القافلة الدكتورة أمل كمال، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أدوية للمرضى الأمراض النفسية والعصبية الروماتيزم الكشف الطبي المبادرة الرئاسية حياة كريمة جامعة المنيا خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة

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