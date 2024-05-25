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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولة أممية: إسرائيل كثفت هجماتها على رفح بعد قرار الجنائية الدولية

فرانشيسكا ألبانيز
فرانشيسكا ألبانيز

أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم السبت 25 مايو 2044، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، كثف هجماته على مدينة رفح الفلسطينية بعد قرار محكمة العدل الدولية.

وأشارت ألبانيز إلى أنه على المجتمع الدولي فرض عقوبات على إسرائيل، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى "تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت المقررة الأممية في تدوينة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أن "إسرائيل كثّفت هجماتها على مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية وقف عمليتها في المدينة".

وأضافت "الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة. إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه".

وتابعت: "يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة، وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها، حتى تتوقف عن هجومها".

يذكر أن "العدل الدولية"، أصدرت يوم أمس، أمرا يطالب إسرائيل بـ"وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح، لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".

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