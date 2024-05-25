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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مهيب عبد الهادي: كل التوفيق لنادي القرن أمام الترجي الليلة

صدى البلد

شارك الأعلامي مهيب عبد الهادي، منشورا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: “كل التوفيق لنادي القرن النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي🦅”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، والمقرر لها في الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة.

 

 

ويبحث ملك القارة النادي الأهلي عن تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا "الأميرة الإفريقية" للمرة الـ12 في تاريخه، وللموسم الثاني على التوالي، وللمرة الرابعة في آخر خمس سنوات، من أجل تعزيز رقمه القياسي، والابتعاد عن أقرب منافسيه في قائمة أبطال المسابقة القارية.

 

 

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