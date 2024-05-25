بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث سير بصحراوي مغاغة

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 أشخاص آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة شمال المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي امام مركز مغاغة.

وانتقل فريق شرطة تأمين الطرق وتم الدفع بسيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة ربع نقل نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وتسبب الحادث في مصرع محمد. ا. ع 50 سنة وإصابة 10 أشخاص آخرين وهم سعيد. م. م 75 سنة وإبراهيم. ع. ع 64 سنة ورشدي. م. م 66 سنة، ودعاء. م. م 20 سنة ومحمد. ع. ع سنوات ومحمد. م. ش 61 سنة وولاء. ع. أ 23 سنة وعلي. ر. ع 16 سنة ومعاذ. ا. ع 17 سنة، مقيمين جميعا بمركز مغاغة تم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج والتحفظ علي جثة المتوفي بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة كما تم التحفظ علي المركبة والسائق وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.