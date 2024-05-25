انطلاق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بجامعة المنيا

انطلق صباح اليوم، السبت، بجامعة المنيا ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، ومن المقرر لها أن تنتهي يوم 27 يونيو القادم.

واتخذت الجامعة جميع الترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، بداية من مراجعة وتجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات، ووضع جداول الامتحانات، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية؛ وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب، وكذا التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة، ومدى قياسها لمهارات الطالب وقدراته العلمية.





وأوضح الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، أنه يؤدي اختبارات الفصل الدراسي الثاني نحو 80 ألف طالب وطالبة، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على تطبيق جميع الإرشادات والتعليمات المُنظمة للعملية الامتحانية، ومنع دخول الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف ذلك، مع الحفاظ على توفير جميع الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم، وتوفير الأطقم الطبية؛ للتعامل مع أية حالات مرضية طارئة.