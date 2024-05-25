استقبال 295 ألف طن من محصول القمح في شون وصوامع المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة تواصل استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024 حيث تم توريد 295184 طناً و 331 كيلو جراماً من الأقماح منذ بدء الموسم.

وأوضح أن عملية التوريد تتم من خلال 42 موقعاً تخزينياً مجهزاً بالكامل لاستيعاب الطاقة الإنتاجية للمحصول، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن من القمح، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح في المحافظة هذا العام بلغت 216 ألف فدان.

وأكد المحافظ على أهمية التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين.



كما كلف رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية لمتابعة انتظام عمليات توريد القمح ميدانياً وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد.

وجه المحافظ أيضاً وكيل وزارة التموين بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين. وأكد على ضرورة تفعيل قانون حظر نقل كميات القمح خارج حدود المحافظة بدون تصريح من مديرية التموين، مع مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محاضر للمخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين أن أعمال التوريد بدأت في 15 أبريل الماضي وستستمر حتى منتصف أغسطس المقبل. وأشار إلى أن هناك متابعة دورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة لتذليل العقبات أمام المزارعين وضمان سلامة المحصول وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.

